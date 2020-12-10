96-летнего пенсионера, ударившего жену тростью, судили в Вологде

Судья объявил устное предупреждение 96-летнему вологжанину за удар тростью по руке супруги. Инцидент произошел в октябре этого года.

— Суд установил, что утром 04.10.2020 г. пенсионер находился дома с 95-летней супругой. В ходе возникшего конфликта он нанес ей удар тростью по руке, чем причинил физическую боль. В судебное заседание пожилая пара ввиду преклонного возраста не явилась, просила дело прекратить, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В материалах дела есть объяснения пенсионерки, в которых она пояснила, что в тот день муж ей начал говорить, что она якобы украла у него гвозди. Рассердившись, он ударил ее тростью по телу несколько раз, хватал за руки. Женщине было больно, поэтому она вызвала полицию. Сейчас же она претензий к мужу не имеет и просит дело прекратить.

— В своих объяснениях пенсионер указал, что бил жену тростью, так как не мог найти лежащие в коробке гвозди. Пояснил, что больше бить и проявлять агрессию в отношении супруги не будет. Постарается вести себя хорошо, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, в том числе позицию потерпевшей, признал правонарушение малозначительным и закрыл дело. Пенсионеру объявлено устное замечание.

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