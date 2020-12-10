В Череповце вынесли приговор по делу о краже двух миллионов рублей из банкомата

В Череповце суд огласил приговор 30-летнему и 34-летнему жителям Ивановской области, признанным виновными в краже в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, 13 августа 2017 года подсудимые, действуя в составе ОПГ, организатор которой не установлен, похитили из банкомата в одном из череповецких магазинов 2 130 000 рублей.

«Воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, один из подсудимых имеющимся у него при себе заранее предоставленным неустановленным лицом ключом открыл сервисную часть банкомата, подключил к банкомату ноутбук с установленным на нем программным обеспечением и приклеил к банкомату роутер с сим-картой для обеспечения интернет-соединения. Второй наблюдал за обстановкой. После чего неустановленное лицо посредством удаленного управления произвело действия, направленные на подачу незаконных команд блоку выдачи денежных средств банкомата», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчины скрылись с похищенными деньгами и позднее разделили их между всеми участниками группы. Уголовное дело в отношении организатора ОПГ выделено в отдельное производство. В суде обвиняемые признали вину.

30-летнему подсудимому назначено наказание в виде семи лет колонии особого режима. Его подельник получил семь лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.