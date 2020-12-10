В Череповце вынесли приговор по делу о краже двух миллионов рублей из банкомата

10.12.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 30-летнему и 34-летнему жителям Ивановской области, признанным виновными в краже в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, 13 августа 2017 года подсудимые, действуя в составе ОПГ, организатор которой не установлен, похитили из банкомата в одном из череповецких магазинов 2 130 000 рублей.

«Воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, один из подсудимых имеющимся у него при себе заранее предоставленным неустановленным лицом ключом открыл сервисную часть банкомата, подключил к банкомату ноутбук с установленным на нем программным обеспечением и приклеил к банкомату роутер с сим-картой для обеспечения интернет-соединения. Второй наблюдал за обстановкой. После чего неустановленное лицо посредством удаленного управления произвело действия, направленные на подачу незаконных команд блоку выдачи денежных средств банкомата», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мужчины скрылись с похищенными деньгами и позднее разделили их между всеми участниками группы. Уголовное дело в отношении организатора ОПГ выделено в отдельное производство. В суде обвиняемые признали вину.

30-летнему подсудимому назначено наказание в виде семи лет колонии особого режима. Его подельник получил семь лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: кража

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Выписанный из онкодиспансера сокольчанин с опухолью скончался
С начала года на ферме под Вологдой из-за плохого кормления и ухода умерли более 180 коров
Главный врач Вологодской станции скорой помощи Юрий Маркевич покинул свой пост
Вологодский губернатор заявил, что коронавирусных тестов на всё население области не хватит
Модель из Вологды представит Россию на международном конкурсе красоты в Польше
В Тотьме и Великом Устюге в ЦРБ без разрешения департамента здравоохранения лечили пациентов с коронавирусом
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Тотемский»
Скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин
372 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде на улице Чернышевского тушили пожар на предприятии
08.12.2020 [Общество]

Суд оправдал экс-главу администрации Кириллова, выписавшего себе и подчиненным премий на 2,5 млн рублей

1691
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанам предлагают сообщать о проблемах с вызовом скорой помощи через сайт госуслуг
Три золота завоевала череповчанка Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
96-летнего пенсионера, ударившего жену тростью, судили в Вологде
Суд обязал сломавшего памятник купцу череповчанина выплатить 100 тысяч рублей
В Череповце вынесли приговор по делу о краже двух миллионов рублей из банкомата
Власти: почти две тысячи пациентов с COVID-19 в Вологодской области получили лекарства бесплатно
На ферму под Вологдой, где голодают коровы, привезут партию комбикорма
 
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

2360
0
10.12.2020 [БлогоVO]

Многие, наверное, видели слитую видеозапись закрытого совещания замначальника департамента здравоохранения

189
0
10.12.2020 [Обзор Прессы]

Этот непростой валенок. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 08.12.2020

198
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика