18-летний череповчанин без прав врезался в здание автомойки и уехал с места ДТП

В Череповце суд привлёк 18-летнего местного жителя к административной ответственности за оставление места ДТП.

Согласно материалам дела, 17 ноября 2020 года молодой человек, управляя машиной «ВАЗ-21099», врезался в здание автомойки на улице Любецкой и уехал с места происшествия. В суде он признал вину и пояснил, что не справился с управлением.

Сотрудников ГИБДД не вызвал потому, что боялся, что автомобиль заберут на штрафстоянку. Он также хотел связаться с потерпевшим, но не нашёл его телефон.

«Мировой судья принял во внимание, что молодой человек водительского удостоверения не получал, что подтверждается представленной справкой. Действия водителя свидетельствуют о наличии у него умысла на оставление места ДТП», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Молодому человеку назначено наказание в виде пяти суток ареста. Постановление может быть обжаловано.