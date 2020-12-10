Ударившего полицейского по лицу вологжанина отправят в колонию строгого режима

10.12.2020 [Общество]

В Вологде суд огласил приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Как установлено судом, инцидент произошёл 18 декабря 2019 года в квартире дома на улице Железнодорожной. Правоохранители прибыли туда по сообщению о том, что женщине угрожали ножом. Потерпевшая рассказала, что сосед проник в её квартиру и угрожал ей. К тому моменту пьяный подозреваемый уже ушёл к себе.

«Во время беседы с полицейскими он стал все отрицать, а затем, проявляя агрессию, принялся кричать, выражаться грубой нецензурной бранью в адрес женщины, после чего ударил кулаком по лицу полицейского, попросившего его успокоиться. Обвиняемого сопроводили в служебный автомобиль и доставили для разбирательства в отдел полиции», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

С учётом рецидива преступлений (обвиняемый ранее был судим за кражи), суд назначил вологжанину наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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