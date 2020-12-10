Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо» со счетом 4:2

10.12.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо» в домашнем матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Ведя в счёте 3:0 к началу третьего периода, Денис Вихарев открыл счёт, затем Егор Морозов и Владислав Провольнев по разу реализовали численное большинство, череповчане позволили гостям забросить две шайбы. Окончательный же счёт 4:2 установил Шон Лалонд, третий раз в этом матче реализовав численное большинство своей команды.

«Северсталь» обыгрывает рижан второй раз за 6 дней, одерживая третью победу подряд.

«Тяжёлый матч. Так и предполагали, что соперник непредсказуемый. Последнюю игру они выиграли у СКА. Это добавило им эмоций. Соперник жёсткий. Сопернику терять нечего. Поэтому такая игра получилась. Хорошо, что не провалили начало. Второй период хорошо сыграли. Жалко, при счёте 3:0 расслабились, пропустили этот лёгкий гол. Не разобрались со вторым голом. Выиграли и ладно. Ребят с победой. Спасибо!», — сказал на послематчевой пресс-конференции гл. тренер «Северстали» Андрей Разин.

«Северсталь» сейчас занимает шестое место Западной конференции. В следующем матче, 11 декабря, «желто-черные» примут московский «Спартак», идущий сейчас строчкой ниже.

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С начала года на ферме под Вологдой из-за плохого кормления и ухода умерли более 180 коров
Выписанный из онкодиспансера сокольчанин с опухолью скончался
Вологодская область вышла на первое место в России по коэффициенту распространения COVID-19
Главный врач Вологодской станции скорой помощи Юрий Маркевич покинул свой пост
Вологодский губернатор заявил, что коронавирусных тестов на всё население области не хватит
Модель из Вологды представит Россию на международном конкурсе красоты в Польше
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Тотемский»
В Тотьме и Великом Устюге в ЦРБ без разрешения департамента здравоохранения лечили пациентов с коронавирусом
Скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин
372 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
09.12.2020 [Общество]

Главный врач Вологодской станции скорой помощи Юрий Маркевич покинул свой пост

5084
0
08.12.2020 [Общество]

Дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Вологодской области пока неизвестна

2378
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский Камерный театр стал лауреатом государственной премии
Еще 35 млн рублей выделят из областного бюджета на реконструкцию стадиона в Белозерске
Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо» со счетом 4:2
В Соколе произошел пожар в здании на Базарной площади
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи назначен Александр Носов
С января в Череповце повысят родительскую плату за детсад
Хоккейные трибуны Ледового дворца в Череповце на время матча заполнят плакатами и вещами фанатов
 
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

2327
0
09.12.2020 [БлогоVO]

Ферапонтов монастырь. Мистика

448
0
10.12.2020 [Обзор Прессы]

Коммунальное дежавю: в Вологде стремительно разрушается новая многоэтажка

102
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика