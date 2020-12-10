Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо» со счетом 4:2

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо» в домашнем матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Ведя в счёте 3:0 к началу третьего периода, Денис Вихарев открыл счёт, затем Егор Морозов и Владислав Провольнев по разу реализовали численное большинство, череповчане позволили гостям забросить две шайбы. Окончательный же счёт 4:2 установил Шон Лалонд, третий раз в этом матче реализовав численное большинство своей команды.

«Северсталь» обыгрывает рижан второй раз за 6 дней, одерживая третью победу подряд.

«Тяжёлый матч. Так и предполагали, что соперник непредсказуемый. Последнюю игру они выиграли у СКА. Это добавило им эмоций. Соперник жёсткий. Сопернику терять нечего. Поэтому такая игра получилась. Хорошо, что не провалили начало. Второй период хорошо сыграли. Жалко, при счёте 3:0 расслабились, пропустили этот лёгкий гол. Не разобрались со вторым голом. Выиграли и ладно. Ребят с победой. Спасибо!», — сказал на послематчевой пресс-конференции гл. тренер «Северстали» Андрей Разин.

«Северсталь» сейчас занимает шестое место Западной конференции. В следующем матче, 11 декабря, «желто-черные» примут московский «Спартак», идущий сейчас строчкой ниже.