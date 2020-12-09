Хоккейные трибуны Ледового дворца в Череповце на время матча заполнят плакатами и вещами фанатов

ХК «Северсталь» обратился к болельщикам с просьбой приносить в Ледовый дворец плакаты для поддержки хоккеистов на матчах.

— Ограничения, связанные с посещением Ледового дворца, ударили не только по вам, но и по нашей команде. Мы лишились самого главного — поддержки наших болельщиков. У вас есть уникальная возможность оставить частичку себя на хоккейном матче: рисуйте и приносите плакаты, поддерживающие команду, а также майки, атрибутику, в которых вы болеете за «Северсталь». Ими мы заполним пустое пространство на трибунах Ледового дворца», — говорится в обращении клуба.

Оставлять атрибутику можно в администрации Ледового дворца, подписав фамилию, имя, отчество и контактные данные. Авторы лучших плакатов получат призы от клуба.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в Вологодской области запретили зрителям посещать спортивно-массовые мероприятия. 9 декабря череповчане на своём льду примут рижское «Динамо». Матч начнется в 19:00.