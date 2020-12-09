Прожиточный минимум пенсионера в Вологодской области в 2021 году составит 10 221 рубль

9 декабря на сессии Заксобрания утвердили прожиточный минимум пенсионера в Вологодской области на 2021 год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— В октябре этого года мы уже вносили подобный закон, тогда размер прожиточного минимума пенсионера увеличили на 129 рублей по сравнению с 2020 годом, — рассказал замглавы региона Эдуард Зайнак. — В процессе рассмотрения бюджета Российской Федерации прожиточный минимум пенсионера был увеличен на федеральном уровне, и мы внесли соответствующие поправки в областной закон. На 2021 год его величина составит 10 221 рубль, что на 649 рублей выше уровня 2020 года.