Детям-сиротам в Вологодской области будут выдавать сертификаты на покупку жилья

09.12.2020 [Общество]

9 декабря депутаты Законодательного собрания Вологодской области в первом чтении рассмотрели законопроект о жилищных сертификатах для детей-сирот. 

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем является серьезной проблемой. Процесс предоставления квартир длительный и сложный, - отметил заместитель губернатора области Эдуард Зайнак. – Жилищный сертификат можно будет использовать для покупки жилья на свободном рынке».

По данным пресс-службы регионального правительства, получить жилищный сертификат смогут те сироты, которые достигли возраста 23 лет, имеют решение суда о предоставлении квартиры, либо мировое соглашение с департаментом строительства области о предоставлении сертификата. По условиям законопроекта, получатели меры социальной поддержки должны иметь источник постоянного дохода, не иметь судимости, не привлекаться к административной ответственности за совершение правонарушений против общественной безопасности. 

Выплата по жилищному сертификату будет эквивалентна стоимости 33 квадратных метров жилья по средней цене за 1 квадратный метр, которая будет определяться как среднее арифметическое стоимости 1 квадратного метра на первичном и вторичном рынке жилья. Эти данные ежеквартально рассчитываются Росстатом.

Проект планируется принять в конце декабря. Мера социальной поддержки начнет работать с 1 января 2021 года.

Тэги: дети-сироты

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