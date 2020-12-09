Вологжанин угнал автомобиль и собирался разобрать его на запчасти

В Вологде полицейские раскрыли угон машины у 18-летнего местного жителя. Потерпевший рассказал, что накануне оставил свой ВАЗ-2106 на парковке около дома, а утром увидел, что автомобиль исчез.

«Молодой человек признал свою вину и рассказал, что разбил стекло водительской двери, затем открыл машину и запустил двигатель, замкнув провода. Подозреваемый покатался по городу, но в машине закончился бензин. Тогда он вручную отбуксировал машину на парковку рядом с одним из торговых центров. Через несколько дней вологжанин вернулся за машиной и отбуксировал ее в гаражи, чтобы в дальнейшем разобрать автомобиль на запчасти. При этом злоумышленник успел забрать из машины автомагнитолу, колонки и аккумулятор», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.