Мошенники убедили жительницу Белозерска взять в кредит 200 тысяч рублей и перевести им деньги

09.12.2020 [Происшествия]

43-летняя жительница Белозерска стала жертвой мошенников. Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и, представившись работником банка, убедил потерпевшую, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредит.

«Чтобы отменить заявку, необходимо в режиме онлайн оформить новый запрос на займ, обналичить его и перевести на резервные счета. Женщина выполнила все требования неизвестного, совершив 12 переводов по 15 тысяч и два по 10 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Осознав, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей региона, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила 482 000 рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество

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