Скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин

На 74 году жизни скончался руководитель Вологодской областной Федерации профсоюзов, сопредседатель вологодского штаба ОНФ Валерий Калясин. Об этом стало известно днем 8 декабря.

— Все мы знали Валерия Михайловича как грамотного и мудрого руководителя. Он умел не только слушать, но и слышать людей. Он с пониманием относился к каждому, помогал в трудных ситуациях, поддерживал тех, кому тяжело, — написал об умершем депутат ЗСО Антон Холодов.