Скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин

08.12.2020 [Общество]

На 74 году жизни скончался руководитель Вологодской областной Федерации профсоюзов, сопредседатель вологодского штаба ОНФ Валерий Калясин. Об этом стало известно днем 8 декабря. 

— Все мы знали Валерия Михайловича как грамотного и мудрого руководителя. Он умел не только слушать, но и слышать людей. Он с пониманием относился к каждому, помогал в трудных ситуациях, поддерживал тех, кому тяжело, — написал об умершем депутат ЗСО Антон Холодов. 

По данным NewsVo, Калясин умер в вологодском коронавирусном госпитале.  

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