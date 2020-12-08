Житель Тарногского района выращивал коноплю в теплице на приусадебном участке

08.12.2020 [Происшествия]
Житель Тарногского района выращивал коноплю в теплице на приусадебном участке

В Тарногском районе полицейские предъявили обвинение 41-летнему местному жителю, подозреваемому в незаконном хранении и культивировании наркосодержащих растений.

Подозреваемый выращивал коноплю в теплице на приусадебном участке. Во время обыска в его доме полицейские нашли свёртки с веществом растительного происхождения. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина употреблял наркотики.

«По заключению специалистов, из теплицы изъято 613 растений конопли, а в доме обнаружено наркотическое средство марихуана массой 20,14 грамма. Задержанный рассказал сотрудникам ОВД, что специально посадил коноплю поздней осенью, так как думал, что стражи правопорядка могут приехать для проверки только летом», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По фактам незаконного хранения наркотиков и культивации наркосодержащих растений возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. За употребление наркотиков без рецепта врача мужчине также грозит до 5000 рублей штрафа или до 15 суток административного ареста.

Ранее NewsVo сообщал, что летом в Тарногском районе вынесли приговор 57-летнему местному жителю, который выращивал коноплю рядом со своей баней. Мужчину приговорили к обязательным работам.  

Тэги: конопля

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