Жителя Шексны оштрафовали на 35 тысяч рублей за причинение смерти по неосторожности

08.12.2020 [Происшествия]

В Шексне суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл на АЗС в посёлке Шексна в ночь с 16 на 17 августа 2019 года. Между пьяными фигурантами дела произошёл конфликт, в ходе которого подсудимый ударил потерпевшего по лицу, отчего тот упал, ударился головой об асфальт и получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Дело поступило в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому штрафа. Подсудимый поддержал решение и пояснил, что сожалеет о случившемся и выплатил потерпевшей – дочери погибшего – деньги в счёт компенсации морального вреда. Потерпевшая также согласилась с прекращением уголовного дела.

Суд назначил мужчине штраф в 35 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: штрафы, смерть по неосторожности

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