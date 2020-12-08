10 декабря вологжан бесплатно научат ткать половики

Бесплатный мастер-класс по ткачеству половиков пройдёт 10 декабря в Центре народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад» в Вологде.

Проведёт мастер-класс вологодская мастерица ручного ткачества Ангелина Николаевна Пустохина.

По словам организаторов, мероприятие проводится по многочисленным просьбам.

Для того, чтобы стать участником, необходимо заблаговременно записаться по телефонам (8172) 72-04-85, 72-06-58 или сообщением в группе «Резного палисада».

Мастер-класс пройдёт в четверг, 10 декабря, с 18:00 до 20:00 по адресу: Вологда, ул. Засодимского, 5.

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