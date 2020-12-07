В Сокольском районе суд оправдал пенсионера, обвиняемого в убийстве сына

В Сокольском районе суд огласил оправдательный приговор 62-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве сына.

Инцидент произошёл в деревне Селище на острове Острый в ночь с 5 на 6 сентября 2019 года. Между пьяными подсудимым и его сыном произошёл конфликт, переросший в драку. По версии следствия, в ходе неё обвиняемый нанёс потерпевшему два удара ножом, отчего тот вскоре скончался.

В ходе предварительного следствия и на суде мужчина не признал себя виновным.

«Суд принял во внимание, что в числе доказательств представлены показания потерпевшей, свидетелей, которые очевидцами происшествия не являлись. Подсудимый никому из них не сообщал о своей причастности к совершению преступления. Кроме того, на изъятом с места преступления ноже, которым причинено телесное повреждение погибшему, следов пальцев рук подсудимого не обнаружено. Наличие на рукоятке ножа эпителия подсудимого суд посчитал закономерным, поскольку данный нож принадлежит ему, находился у него до приезда сотрудников полиции. Следы крови на одежде и ногтях подсудимого погибшему не принадлежали», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Поскольку доказательства не позволили сделать вывод о причастности мужчины к убийству, суд признал обвиняемого невиновным и имеющим право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.