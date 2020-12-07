О том, как отмечали Рождество вологодские дворяне, расскажут в усадьбе Гальских в Череповце

Экскурсии «Рождество в дворянском доме» будут проводиться в усадьбе Гальских в Череповце с 8 по 30 декабря.

Посетителям расскажут о традициях празднования Рождества в 19-м веке, особое внимание уделят традициям дворянских семей. В парадном зале усадьбы гостей встретит украшенная ёлка.

В самом низу мы ёлки расположились куклы-береги, открытки, шары, игрушки из дерева, шишечки, украшения из бумаги. В самом центре – библейские герои и сюжет святого Рождения. Наверху – множество ангелов, звёзд и снежинок. Композицию завершает яркая звезда на макушке праздничного деревца, которая символизирует Вифлеемскую Звезду.

– Ёлка у нас украшается в традициях 19 века, – рассказывает научный сотрудник усадьбы Оксана Рягузова. – В 19 веке её ставили на праздник Рождества Христова. Рождество предшествовало Новому году и приходилось на 25 декабря. Василий Щедрый, или Новый год, был 1 января. Естественно, Рождество справлялось первее, чем Новый год. Ёлка была символом праздника Рождения Сына Божия. Поэтому, когда украшали её на Рождество, то в первую очередь хотели напомнить библейскую историю Рождения Христа. Украшали ярусами: верх — это небесное, середина — сама библейская история, низ — земное и суетное».

В завершение экскурсии гостям предложат поучаствовать в мастер-классе и сделать на выбор: открытку, ангела или игрушку.

Посетить экскурсию можно в Усадьбе Гальских по адресу: Череповец, Матуринская, 28, телефон +7 (8202) 32-22-04.

Стоимость: 150 рублей.

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