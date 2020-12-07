В Бабаево продавец перевела мошенникам 35 тысяч рублей из кассы магазина

В Бабаево 47-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Она рассказала, что работает в магазине. В воскресенье утром ей позвонил неизвестный, который представился работником фирмы, обслуживающей терминал оплаты, установленный в торговой точке.

«Под предлогом проверки исправности оборудования он убедил потерпевшую перевести на разные телефоны 35 тысяч рублей. При этом он уверил женщину, что все деньги будут возвращены обратно», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В пресс-службе УМВД корреспонденту NewsVO рассказали, что женщина взяла эти деньги из кассы магазина. Злоумышленники также сказали ей, что «проверка» была якобы согласована с её начальством.

После перевода звонившие перестали выходить на связь, а женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.