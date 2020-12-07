51-летняя череповчанка неделю оплачивала покупки чужой картой, которую нашла у банкомата

В Череповце полицейские задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты.

Потерпевшая — 43-летняя местная жительница — рассказала, что ей позвонили из банка по поводу задолженности по ипотеке. Она удивилась, поскольку плата по кредиту должна была автоматически списаться с её счёта. Проверив счёт, женщина поняла, что карта пропала, и кто-то расплачивался ей в магазинах, где она не бывала. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Подозреваемой в краже оказалась несудимая 51-летняя череповчанка. Её задержали и доставили в отделение полиции, где женщина призналась, что нашла карту у банкомата и в течение недели совершала покупки, оплачивая товар бесконтактным способом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.