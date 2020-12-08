Собаки, трупы которых нашли в ангаре на улице Элеваторной в Вологде, были усыплены из-за болезни

08.12.2020 [Происшествия]

В ангаре на улице Элеваторной в Вологде, где индивидуальным предпринимателем организован приют для отловленных в районах беспризорных животных, на прошлой неделе зоозащитники обнаружили трупы собак. Об этом вологжанка Нина Кудрявцева сообщила в группе вологодского общества защиты животных «Велес». Бизнесмен заявил, что животных усыпили из-за того, что те заразились инфекцией, спасти их было нельзя.

Первый раз Нина Кудрявцева приехала в приют в понедельник, 30 ноября. Сотрудники приюта были недовольны, что девушка записывает видео и указывает им на нарушения.

— Данные щенки (ред. - трупы которых были найдены) были живы, есть видео в посте и меня уверяли, что им будут дом искать и они будут жить здесь до поиска хозяев. В пятницу это уже были трупы. Одного чуть живого удалось забрать, но выходить не удалось. Температура 34, официальное заключение- смерть от голода и холода. Были сделаны тесты на инфекции, которые оказались отрицательными, что говорит о том, что хоть и бездомные, но больными не были, — отмечает Нина. 

Зоозащитники предположили, что животные были убиты. Однако позже в группе "Велеса" появилось видео, на которой врач ветклиники, с которой у ИП заключен контракт, объясняет: животных усыпили из-за обнаруженной инфекции.

— 3 декабря поступили два щенка: пониженная температура 35-34 градуса, обезвоживание, рвота, понос. Сделали димедрол с дротаверином, это, по сути но-шпа, сделали препарат — иммунный модулятор, сделали бицелин. На следующий день у нас ничего не изменилось, все то же самое. Если этим заниматься и лечить, нужны ресурсы, время, силы, все расходы идут на нас. Если мы видим, что все идет тяжело, то лучше уж может и прекратить все это? Эвтаназия проведена по показаниям, — отмечают в ветлклинике.

На сайте приюта сообщается, что индивидуальный предприниматель Кинарейкин Сергей Вячеславович в рамках заключенных им муниципальных контрактов передает в приют отловленных им бездомных животных. 

— При проведении отлова мы действуем исключительно в рамках действующего законодательства: не забираем животных с привязи, не входим на частные территории. Все отловленные животные проходят осмотры ветеринарного врача, вакцинируются от бешенства, обрабатываются от паразитов. Все животные, не востребованные владельцами стерилизуются на 15 день.

По данным базы Контур.Фокус, ИП Кинарейкин в сентябре получил госконтракт на отлов 53 собак в Вологодском районе.

 

Тэги: зоозащитники

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