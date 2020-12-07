31-летняя вологжанка арестована по подозрению в убийстве знакомого

07.12.2020 [Происшествия]

Тело 69-летнего мужчины обнаружили 4 декабря в квартире на улице Фрязиновской в Вологде. Сосед погибшего зашел его проведать, увидев не запертую входную дверь.

— В ходе осмотра, проведенного на месте происшествия следователями СК России, обнаружены три резаные раны в области живота и грудной клетки пострадавшего, зафиксирована обстановка и следы преступления, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержана 31-летняя знакомая погибшего мужчины, навещавшая его ранее. В ходе обысков и осмотров у нее нашли предполагаемое орудие убийства  — нож, который женщина, покинув место преступления, спрятала в подъезде собственного дома.  

По ходатайству следствия судом вологжанке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления, в том числе мотив, устанавливаются.

Тэги: нападение, убийство

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