Экс-замгубернатора Вологодской области Сергей Фирсов может занять пост прокурора Хакасии

07.12.2020 [Общество]

Совет Федерации поддержал представленного президентом кандидата на пост прокурора Хакасии. Это 52-летний Сергей Фирсов, ранее работавший в прокуратуре Вологодской области. 

— Сенаторы поддержали кандидатуру Александра Бучмана для назначения на должность прокурора Амурской области, Александра Гулягина — на должность прокурора Тамбовской области, Руслана Медведева — на должность прокурора Оренбургской области, Николая Савруна в качестве прокурора Воронежской области, Сергея Фирсова в качестве прокурора Республики Хакасия, — сообщает ТАСС

Как ранее сообщал NewsVo, Сергей Фирсов до декабря 2017 года занимал должность первого заместителя прокурора Вологодской области. Позднее его перевели в Мурманскую область, где он тоже стал первым заместителем регионального прокурора. 

Тэги: прокуратура

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