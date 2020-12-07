Экс-замгубернатора Вологодской области Сергей Фирсов может занять пост прокурора Хакасии

Совет Федерации поддержал представленного президентом кандидата на пост прокурора Хакасии. Это 52-летний Сергей Фирсов, ранее работавший в прокуратуре Вологодской области.

— Сенаторы поддержали кандидатуру Александра Бучмана для назначения на должность прокурора Амурской области, Александра Гулягина — на должность прокурора Тамбовской области, Руслана Медведева — на должность прокурора Оренбургской области, Николая Савруна в качестве прокурора Воронежской области, Сергея Фирсова в качестве прокурора Республики Хакасия, — сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал NewsVo, Сергей Фирсов до декабря 2017 года занимал должность первого заместителя прокурора Вологодской области. Позднее его перевели в Мурманскую область, где он тоже стал первым заместителем регионального прокурора.