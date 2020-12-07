В Кичменгском Городке восстановили кровлю храма, загоревшегося летом из-за удара молнии

В Кичменгском Городке восстановили кровлю храма Успения Пресвятой Богородицы, который летом 2020 года загорелся из-за удара полнии.

— Крыша над храмом закрыта. Теперь остаётся восстановить малые купола и установить водостоки. Начали устанавливать леса для куполов. Необходимо собрать ещё около 150 тыс. руб. чтобы рассчитаться за выполненные работы, — сообщается в группе восстановления храма в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что в Кичменском Городке 9 июля во время грозы молния ударила в купол церкви, произошел пожар. В результате пожара в храме повреждена деревянная обрешетка кровли и стропильная система на площади 120 квадратных метров, произошло обрушение одного из куполов.

Реквизиты счета, на который принимаются пожертвования, опубликованы на сайте митрополии.