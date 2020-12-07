Хоккейная «Северсталь» обыграла омский «Авангард» со счетом 2:1

07.12.2020 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» впервые за 9 лет дома обыграли омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

Основное и дополнительное время матча завершилось в ничью, 1:1. На гол Дениса Вихарева в конце второго периода гости ответили шайбой Наиля Якупова в третьем. А победу «желто-черным», со счётом 2:1 принес Александр Петунин в серии послематчевых буллитов, продлив свою результативную серию до девяти матчей. «Северсталь» обыгрывает дома «Авангард» впервые с декабря 2011 года.

— Хорошая игра, хороший соперник, действующий в силовой манере. Очень много лезут на пятак и оттуда сминают. Играли с ними летом. Очень много таких голов пропустили. Сегодня обратили на это внимание. Победа по буллитам — тоже победа. Ребятам спасибо. С победой! —  сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане после этой победы поднялись на 6 строчку Западной конференции. В следующем матче, 9 декабря, «желто-черные» на своем льду примут «Динамо» из Риги.

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