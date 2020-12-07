22,4 млрд рублей вложит «Газпром» в газификацию Вологодской области в ближайшие пять лет

07.12.2020 [Общество]

Программу развития газоснабжения и газификации Вологодской области на новый пятилетний период — 2021–2025 годы — подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Олег Кувшинников.

— Согласно документу, компания завершит реализацию проекта строительства газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС) к гг. Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра. Предусмотрено сооружение газопроводов-отводов с ГРС к гг. Устюжна, Харовск и Череповец, п. Туровец, а также более 350 км межпоселковых газопроводов, — сообщает сайт правительства Вологодской области. 

Так будут созданы условия для газификации 51 населенного пункта в Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Кирилловском, Сокольском, Тарногском, Тотемском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском и Череповецком районах области, а также Зашекснинского района Череповца. В шесть из них — Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кирилловский, Устюженский и Харовский — сетевой газ придет впервые. Общий объем инвестиций «Газпрома» составит 

Правительство области, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 9,85 тыс. домовладений, 25 котельных. 

По данным чиновников, на 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 61,1%, в том числе городов — 87,3%, сельской местности — 21,9%.
 

Тэги: газификация

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