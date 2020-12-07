«Вологодское авиапредприятие» незаконно использовало два аэропорта в Мурманской области

07.12.2020 [Общество]

Суд обязал АО «Вологодское авиационное предприятие» выплатить ООО «Авиакомпания „Арктика“ более 4,5 миллионов рублей за использование взлетных площадок в Мурманской области. 

„Авиакомпания ‚Арктика‘ (бывшее ‚Мурманское авиационное предприятие‘) в июне 2016 года признано банкротом, сейчас находится в стадии конкурсного производства. Конкурсный управляющий выяснил, что ‚Вологодское авиапредприятие‘ использует взлетные площадки ‚Аэропорт Ловозеро‘ и ‚Аэропорт Умба‘, принадлежащие ООО ‚Авиакомпания ‚Арктика‘ и расположенные в Мурманской области. При этом действующих договоров аренды площадок нет, сроки действия предыдущих, заключенных еще с ‚Мурманским авиапредприятием‘, истекли.

— Конкурсный управляющий сумму неосновательного обогащения за пользование имуществом в размере 4 080 000 руб. рассчитал за период с февраля 2017 года по ноябрь 2019 года, исходя из стоимости аренды (120 000 рублей в месяц), применяемой сторонами в ранее заключенных договорах, а также начислил проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 433 218 рублей 06 копеек. Поскольку АО ‚Вологодское авиационное предприятие‘ уклонилось от решения вопроса в досудебном порядке, конкурсный управляющий был вынужден обратиться в арбитражный суд с соответствующим иском, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

2 сентября Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил требования конкурсного управляющего, отметив, что ответчик не только сам эксплуатировал площадки ООО ‚Авиакомпания ‚Арктика‘ в спорный период, но и представлял их в пользование третьим лицам. При этом доказательств законного использования аэропортом ‚Вологодское авиапредприятие‘ не представило, плату никому не вносило.  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 2 декабря выводы суда первой инстанции поддержал.

Тэги: вологодское авиапредприятие, долги

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