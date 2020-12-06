Череповецкая «Северянка» второй раз за три дня обыграла курский «ЮЗГУ-Атом»

06.12.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северянка» второй раз за три дня обыграла курский «ЮЗГУ-Атом» в третьей туре Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А».

Если у череповчанок перед субботним матчем с «ЮЗГУ-Атом» был день отдыха, то у курянок это был третьей поединок за три дня. В отличие от матча, который прошел в четверг, где череповчанкам удалось сломить сопротивление хозяек только на тай-брейке 15:11. Накануне всё решилось в трех сетах (25:9, 26:24, 25:20). Более чем убедительная победа «Северянки» со счётом 3:0.

«Как и было обещано, мы учли все детали прошлого матча и сегодня показали волейбол другого качества. Более атлетичный, быстрый, чистый с точки зрения ошибок в нападении. Были некоторые трудности во втором сете, но Аня Белова подменила Сашу Борисову, помогла в защите, приеме, забила трудный мяч и дала возможность Александре передохнуть, а затем вернуться в матч с новыми силами. Отмечу наших центров. Работа проведена ими очень большая. Обе быстро перемещались для блокирования и отменно нападали. Команда сработала как единый механизм, никто из игры не выпадал. Впереди важнейший домашний тур из шести матчей подряд, два из которых с прямым конкурентом — „Сахалином“. Начинаем готовиться к этим играм», — сказал после матча главный тренер «Северянки» Роман Самбурский. 

Сейчас «Северянка» идет на первом месте предварительного этапа Высшей лиги «А». Но впереди череповчанок ждет не простой домашний тур, где за 6 дней, с 24 по 29 декабря, предстоит провести 6 матчей.

 

Тэги: волейбол

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