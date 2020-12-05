371 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

05.12.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 371 новый случай коронавирусной инфекции, 136 человек выздоровели, 14 умерли. Такие данные 5 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 13 940 пациентам. Большая часть из них — 10 960 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 214 случаях. 

NewsVo сообщал, что вологодский оперштаб с 22 ноября перестал публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах. Таким образом, теперь данные о заболевших вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19». 

При этом, по данным «Медиазоны», на койках для коронавирусных больных в Вологодской области за время пандемии умерли в разы больше людей, чем это учтено в официальной статистике сайта стопкоронавирус.рф. 

Позже в правительстве Вологодской области эту информацию опровергли, заявив, что данные регионального штаба о смертности от COVID-19 полностью соответствуют статистике Минздрава. Чиновники сослались на интервью одного из авторов расследования, Михаила Зеленского, телеканалу "Дождь". В нем Зеленский назвал Вологду в числе регионов, где данные оперштабов и Минздрава совпадают. Правда, как позже заявил сам журналист, он имел в виду Волгоград, просто оговорился. 

— В Вологде всё ОЧЕНЬ ПЛОХО со статистикой, там смертей на койках в четыре с половиной раза больше, чем сообщается официально. Областному Минздраву настоятельно рекомендую меньше смотреть телевизор и больше выкладывать данных, — написал Зеленский на своей странице в соцсети.

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