Слепой пенсионер погиб при пожаре в Череповецком районе

05.12.2020 [Происшествия]

74-летний слепой мужчина погиб на пожаре в селе Нелазское Череповецкого района. Трагедия произошла вечером 4 декабря. 

Сообщение о том, что в населенном пункте горит одноэтажный деревянный дом, поступило в 21.16. Общая площадь возгорания составила 9 кв. метров. Пламя повредило внутреннюю отделку помещения. В доме было обнаружено тело пожилого хозяина. 

 - Собственник, несмотря на то, что был слепым, проживал в доме один. К нему периодически приезжали родственники. Со слов родственников погибшего стало известно, что в доме в феврале 2019 года производился ремонт счётчика электроэнергии. Летом и осенью 2020 года были жалобы на работу счётчика электроэнергии – показатели были чрезмерно высокими, - сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области. 

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. 
 

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