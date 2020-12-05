Слепой пенсионер погиб при пожаре в Череповецком районе

74-летний слепой мужчина погиб на пожаре в селе Нелазское Череповецкого района. Трагедия произошла вечером 4 декабря.

Сообщение о том, что в населенном пункте горит одноэтажный деревянный дом, поступило в 21.16. Общая площадь возгорания составила 9 кв. метров. Пламя повредило внутреннюю отделку помещения. В доме было обнаружено тело пожилого хозяина.

- Собственник, несмотря на то, что был слепым, проживал в доме один. К нему периодически приезжали родственники. Со слов родственников погибшего стало известно, что в доме в феврале 2019 года производился ремонт счётчика электроэнергии. Летом и осенью 2020 года были жалобы на работу счётчика электроэнергии – показатели были чрезмерно высокими, - сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

