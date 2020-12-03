Череповчанку, которая избила соседку, перепутав её квартиру со своей, оштрафовали на пять тысяч рублей

03.12.2020 [Общество]

В Череповце суд назначил штраф 36-летней местной жительнице, признанной виновной в нанесении побоев.

«Суд установил, что 3 октября 2020 года женщина перепутала этажи в жилом доме на ул. Ломоносова в Череповце и пыталась проникнуть в квартиру соседки. При этом она настаивала, что проживает в данной квартире и, получив отпор от соседки, схватила ее за волосы», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В суде потерпевшая показала, что инцидент произошёл утром. Она пыталась объяснить женщине, что та живёт этажом выше, но та схватила её за волосы и прошла в квартиру. Соседи, услышавшие шум в подъезде, вызвали полицейских. Обвиняемая признала вину, и сказала, что была пьяна и ничего не помнит.

Сумма штрафа составила 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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