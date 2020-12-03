Выставка, посвященная сказочнику Хансу Андерсену, откроется в мемориальной мастерской Пантелеева в Вологде

Выставка, посвященная 215-летию со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена и 185-летию создания сказки «Дюймовочка», откроется 4 декабря в мемориальной мастерской художника Александра Пантелеева в Вологде.

— В экспозиции будут представлены фотографии города Оденсе на острове Фюн в Дании, где 2 апреля 1805 года родился будущий сказочник. Посетители увидят линогравюры известного мастера станковой графики Германа Ратнера, иллюстрации художника-ксилографа Наталии Фандерфлит-Бриммер и художницы Надежды Верещагиной-Розановой, в которых живут герои знакомых с детства историй, — сообщает cultinfo.ru.

Кроме того, посетители выставки увидят авторские куклы современных мастеров Тамары Бауман (Вологда) и Анны Кобзевой (Москва). Вологжане также познакомятся с книжными изданиями сказки «Дюймовочка», узнают интересные факты о произведении, например, о том, кто был прототипом героини.

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