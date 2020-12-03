Сокольчанин украл девять столбов от забора и сдал их в металлолом

03.12.2020 [Общество]

В Сокольском районе полицейские раскрыли кражу металлических столбов.

«В дежурную часть МО МВД России «Сокольский» поступило сообщение о краже 9 металлических заборных столбов с территории зоны санитарной охраны артезианской скважины, расположенной на железнодорожной станции Сухона. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Мужчину задержали. Он признался в краже и рассказал, что сдал столбы в ближайший пункт приёма металлолома за тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Тэги: металлолом, кража

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