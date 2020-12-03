После возбуждения дела о сокрытии налогов директор фирмы в Верховажье перечислил в бюджет 7,4 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «БиоЛесПром» из Верховажья, обвиняемого в сокрытии средств предприятия от налогов.

По версии следствия, в июне – ноябре 2019 года руководитель компании, занимающейся лесозаготовкой, не желая погасить недоимку по налогам и страховым взносам, организовал переправку расчётов дебиторов предприятия напрямую кредиторам. Таким образом, он скрыл от налоговой 7,4 млн рублей средств организации.

В ходе расследования обвиняемый возместил всю сумму недоимки в бюджет. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.