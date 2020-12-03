Умер вологодский футболист Сергей Кисельников

ФК «Динамо Вологда» сообщил о смерти Сергея Кисельникова, ранее выступавшего за клуб во второй лиге чемпионата СССР.

— Кисельникову Сергею было 62 года. Он всю жизнь любил футбол, был душой компании и очень позитивным человеком. От лица болельщиков и команды «Динамо-Вологда», мы выражаем соболезнование его семье и близким, — сообщается в группе футбольного клуба «Динамо Вологда» в соцсети.

Весной 1977 года футболист выступал в составе московского «Динамо», за основной состав которого провёл один товарищеский матч, а также сыграл шесть матчей (1 гол) в турнире дублёров. В 1979 году защитник играл за благовещенский «Амур».

Отмечается, что Кисельников был единственным в истории Вологодской области Чемпионом мира по футболу среди молодежи. После окончания карьеры спортсмен выступал в городских турнирах по мини-футболу и турнирах ветеранов. В 2013 году участвовал в эстафете олимпийского огня от Вологодской области.