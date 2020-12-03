В Вологде пьяный водитель застрял в снегу и громко слушал музыку

03.12.2020 [Общество]

В Вологде полицейские задержали пьяного водителя. 

Патрульные прибыли на место происшествия по вызову о музыке, громко игравшей из одной из квартир дома на улице Панкратова. Во дворе они увидели, как неизвестный мужчина отъезжает от подъезда на автомобиле «Дэу». Машина застряла в снегу, но водитель продолжал нажимать на педаль газа. Из салона громко играла музыка.

«Полицейские потребовали от водителя убавить громкость в автомашине. Уже на этом этапе беседы патрульные заметили, что у мужчины имеются признаки опьянения. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что именно он и является хозяином квартиры, откуда раздавался шум. Полицейские задержали правонарушителя и передали инспекторам ДПС», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

При освидетельствовании выяснилось, что задержанный – 38-летний вологжанин – действительно пьян. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф. Расследование продолжается.

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