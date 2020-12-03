Костюм «CHANEL» за 700 рублей: предпринимателя из Бабаево наказали за торговлю контрафактом

03.12.2020 [Общество]

В Бабаево с бизнесмена взыскали 110 тысяч рублей за продажу женского костюма с логотипом «CHANEL» без разрешения правообладателя.

Согласно материалам дела, бизнесмен хранил и выставил к продаже в своём торговом помещении женский костюм за 700 рублей, на котором без разрешения правообладателя был размещён товарный знак «CHANEL». Нарушение было выявлено 26 октября 2018 года, и 11 марта 2019 года мужчину привлекли к административной ответственности.

Предприниматель также был обязан возместить компании «Шанель САРЛ» 110 тысяч рублей убытков, но не сделал этого добровольно, и компания потребовала взыскать деньги в судебном порядке.

Иск удовлетворён в полном объёме. Решение не вступило в законную силу и сейчас обжалуется, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: контрафакт

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