В Череповце мужчина пытался украсть из магазина тёплую обувь и две радиоуправляемые машинки

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета на Шекснинском проспекте.

В обувном отделе мужчина переодел свои старые ботинки на утеплённые сапоги. После этого взял с полки две радиоуправляемые машинки, положил их в карманы куртки и попытался выйти из магазина, не оплатив товар. Это заметили работники торговой точки и вызвали росгвардейцев.

«В беседе с правоохранителями череповчанин 1983 г.р. пожаловался, что у него «не было детства», поэтому он взял игрушки, а для того, чтобы не замерзнуть на улице, прихватил еще и сапоги», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.