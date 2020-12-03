В Вологодском районе будут судить водителя квадроцикла, который ударил полицейского по лицу во время задержания

03.12.2020 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего местного жителя, который ударил полицейского.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 27 октября 2020 года. Обвиняемый после застолья у себя на даче в деревне Телячьево уехал кататься на квадроцикле по берегу Кубенского озера. Информация о пьяном водителе поступила инспекторам ДПС, которые выехали на место для её проверки. По пути им также сообщили, что тот же мужчина подозревается в поджогах двух чужих лодок. Во время задержания мужчина оказал полицейским сопротивление и ударил одного из них кулаком в лицо.

«Протрезвев, вологжанин раскаялся в содеянном и принес свои извинения сотруднику полиции, который не стал возражать против просьбы подозреваемого о прекращении в отношении него уголовного дела по не реабилитирующим основаниям с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Уголовное дело передано в суд для назначения обвиняемому штрафа.

В пресс-службе областного УМВД РФ корреспонденту NewsVO рассказали, что в отношении того же мужчины возбуждено дело по факту поджогов лодок. Его расследованием занимается полиция.

Тэги: напал на полицейского

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