В Вологодском районе будут судить водителя квадроцикла, который ударил полицейского по лицу во время задержания

В Вологде завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего местного жителя, который ударил полицейского.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 27 октября 2020 года. Обвиняемый после застолья у себя на даче в деревне Телячьево уехал кататься на квадроцикле по берегу Кубенского озера. Информация о пьяном водителе поступила инспекторам ДПС, которые выехали на место для её проверки. По пути им также сообщили, что тот же мужчина подозревается в поджогах двух чужих лодок. Во время задержания мужчина оказал полицейским сопротивление и ударил одного из них кулаком в лицо.

«Протрезвев, вологжанин раскаялся в содеянном и принес свои извинения сотруднику полиции, который не стал возражать против просьбы подозреваемого о прекращении в отношении него уголовного дела по не реабилитирующим основаниям с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело передано в суд для назначения обвиняемому штрафа.



В пресс-службе областного УМВД РФ корреспонденту NewsVO рассказали, что в отношении того же мужчины возбуждено дело по факту поджогов лодок. Его расследованием занимается полиция.