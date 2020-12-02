Администрация Вологды через суд взыскала с инвестора 718 тысяч рублей за несоблюдение условий договора

В Вологде арбитражный суд взыскал в пользу городской администрации с ООО «МонолитСтрой» неустойку за просрочку выполнения условий договора. Согласно материалам дела, в 2016 году администрация заключила договор с ответчиком на развитие территории общей площадью 5588 кв.м. на улице Карла Маркса. Цена права на заключение договора составила 477 тысяч рублей.

«Согласно договору застройщик должен был до августа 2017 года разработать и направить на утверждение проект планировки и проект межевания застроенной территории, а так же передать в собственность МО «Город Вологда» жилье для малоимущих граждан», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Фирма предоставила план развития в январе 2018 года. Квартира для социальных нужд была передана администрации в ноябре 2018 года.

«В связи с нарушением сроков исполнения договора Администрация начислила неустойку в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки, которая составила 1 461 051 рублей в отношении плана развития территории и в размере 695 446 рублей в части жилья», - сообщает областная пресс-служба судов.

По ходатайству ответчика, суд уменьшил неустойку и взыскал с ООО «МонолитСтрой» 718 тысяч рублей в пользу городской администрации.