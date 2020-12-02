Череповчанка организовала наркопритон в собственной квартире

02.12.2020 [Общество]

В Череповце полицейские по информации сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 38-летнюю местную жительницу, организовавшую притон в собственной квартире на улице Гоголя. Кроме хозяйки, были задержаны двое её знакомых – 37-летняя женщина и 38-летний мужчина. Все они находились в состоянии наркотического опьянения.

В ходе осмотра квартиры полицейские нашли шприцы, приспособления для изготовления наркотиков и склянки с остатками буро-красного вещества внутри. По заключению экспертов, вещество является синтетическим наркотиком.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). На её гостей за употребление наркотиков без назначения врача составили административные протоколы.

Тэги: притон, наркотики

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