Череповчанка организовала наркопритон в собственной квартире

В Череповце полицейские по информации сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 38-летнюю местную жительницу, организовавшую притон в собственной квартире на улице Гоголя. Кроме хозяйки, были задержаны двое её знакомых – 37-летняя женщина и 38-летний мужчина. Все они находились в состоянии наркотического опьянения.

В ходе осмотра квартиры полицейские нашли шприцы, приспособления для изготовления наркотиков и склянки с остатками буро-красного вещества внутри. По заключению экспертов, вещество является синтетическим наркотиком.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). На её гостей за употребление наркотиков без назначения врача составили административные протоколы.