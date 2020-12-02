В Сокольском районе в ДТП погиб водитель «Оки»

02.12.2020 [Происшествия]
В Сокольском районе в ДТП погиб водитель «Оки»

67-летний водитель «Оки» погиб в аварии на 498 километре автодороги Москва — Архангельск в Сокольском районе. ДТП произошло днем 2 декабря.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, водитель «Оки» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении «Форду» под управлением 24-летнего молодого человека.

— В результате столкновения водитель «Оки» погиб, его пассажир 1955 г. р. с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом левого бедра доставлен в городскую больницу № 2 г. Сокол. Водитель Форда получил ушибы грудной клетки и остался на месте столкновения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что вышедшая на дорогу корова стала причиной ДТП с пострадавшими в Грязовецком районе. Инцидент произошел 1 декабря около 18 часов на на 410 километре автодороги Москва — Архангельск.

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото пресс-службы областного УМВД

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