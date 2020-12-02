Вологжанин Максим Цветков вошел в десятку сильнейших биатлонистов России

Вологодский биатлонист Максим Цветков вошел в десятку сильнейших спортсменов обновленного рейтинга Союза биатлонистов России. В зачёт вошли результаты гонок первых этапов Кубка мира в Контиолахти и Кубка России – в Ханты-Мансийске.



Максим Цветков с 91-м баллом занимает 9-ю строчку рейтинга СБР и 7-ю Кубка России. Лучшим биатлонистом России по прежнему остается представитель Тюменской области, Александр Логинов.

Ранее NewsVo сообщал, что на первом этапе Кубка России Максим Цветков, представляющий Вологодскую область и Санкт-Петербург, одержал победу в большом масс-старте. Второй этап Кубка страны пройдет в Увате с 3 по 6 декабря.