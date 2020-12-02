Жителя Вашкинского района осудили условно за оскорбление полицейского и грабёж

В Вашкинском районе суд огласил приговор 56-летнему местному жителю, признанному виновным в оскорблении полицейского и грабеже. По материалам дела, 13 июня 2020 года в посёлке Октябрьский пьяный обвиняемый грубо выругался в отношении участкового, который его задержал.

«Кроме того, днем 17 августа 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в магазине «Авоська» в том же поселке оттолкнул продавца, от чего она упала и ударилась о металлическую батарею. Затем он подошел к прилавку, с которого открыто похитил две бутылки настойки «Брусника лесная» и скрылся с места преступления», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Судом мужчине назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.