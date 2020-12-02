В Вологде следователи проверят условия жизни воспитанников детского центра «Флагман»

В Вологде следователи проводят проверку появившейся в СМИ информации о том, что в центре помощи детям-сиротам «Флагман» к воспитанникам применяют насилие.

— Как сообщают средства массовой информации, 11-летняя девочка, сбежавшая в последних числах ноября из детского центра «Флагман», рассказала соседям родственников, что в детском учреждении её бьют другие дети и воспитатели, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в период его нахождения во «Флагмане», изучат медицинскую документацию девочки и дадут юридическую оценку сложившейся ситуации.

Портал Вологда-поиск 1 декабря сообщил о том, что 11-летняя воспитанница центра сбежала к дедушке. Мать девочки лишена родительских прав. Соседи пьющего деда помогают его внучке - кормят, дают вещи. Одной из женщин-соседок девочка рассказала, что в социальном учреждении ее бьют, показывала синяки. В Вологодском центре помощи детям эту ситуацию журналистам прокомментировать отказались.