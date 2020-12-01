Командировочный обмотался медным кабелем, чтобы вынести его с предприятия в Череповце

В Череповце на одном из крупных предприятий задержали командировочного, который пытался похитить металлолом.

В полицию обратилась охранник организации. Она пояснила, что при выходе одного из работников с территории предприятия сработала рамка металлодетектора.

— Женщина попросила предъявить документы и попыталась проверить, что находится под курткой мужчины. Как оказалось, к телу работника изолентой были примотаны куски медного кабеля и лома. Общий вес похищенного составил 14,2 килограмма, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель Ростовской области, в Череповце он находится в командировке. Мужчина рассказал полицейским, что нашёл на территории предприятия рюкзак с металлическим кабелем и медью. Решив похитить металл, он перепрятал находку, а на следующий день, примотав кабель и лом к своему телу изолентой, попытался выйти с территории предприятия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» ч.1 ст. 158 «Кража».