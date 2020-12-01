В Череповце двух подростков осудили за кражу денег и банковских карт из коммунальной квартиры

В Череповце суд огласил приговор 16-летнему и ранее судимому 17-летнему местным жителям за кражу денег и банковских карт из коммунальной квартиры дома №78 на улице Сталеваров.

Как установлено судом, в ночь с 16 на 17 апреля 2020 года, подсудимые незаконно проникли в квартиру и похитили из карманов верхней одежды жильцов 544 рубля и две банковские карты. После они расплатились одной из карт в магазине за покупку на 488 рублей.

«Подсудимые вину признали полностью. Суду показали, что вечером 16 апреля 2020 года они с целью сделать несколько фото на крыше находились в д. 78 по ул. Сталеваров. Не попав на крышу, спускаясь вниз с девятого этажа по лестнице, они увидели открытую входную дверь и решили зайти вовнутрь, чтобы попасть на балкон и затем по нему подняться на крышу. Когда они туда зашли, то увидели, что это коммунальная квартира, все комнаты которой были закрыты, около комнат висели вещи из верхней одежды, никого из людей они не встретили. Они решили посмотреть в карманах что-либо ценное и взять себе», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Согласно приговору, старший из обвиняемых, с учётом имеющейся судимости, получил два года воспитательной колонии. Второму подсудимому назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.