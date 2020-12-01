Больничные работающим пенсионерам в Вологодской области продлят до 15 января 2021 года

01.12.2020 [Общество]

Работающим вологжанам в возрасте 65 лет и старше в связи с ростом заболевших коронавирусом продлят больничные на периоды с 30 ноября по 13 декабря, с 14 по 27 декабря, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 11 по 15 января 2021 года.

— Обязательными условиями предоставления больничных листков работникам данной возрастной категории остаются — соблюдение ими режима самоизоляции, отсутствие удаленной занятости или совпадающих с указанными датами отпусков, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Отмечается, что Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования выпишет больничные дистанционно, на основе направленных работодателем сведений. Таким образом, обращаться в медорганизации за листком нет необходимости. На каждый из установленных периодов необходимо направлять отдельные реестры сведений.

Консультации по вопросам назначения пособий можно получить по телефонам специалистов регионального отделения в Вологде по телефонам (8172) 72-22-43; 72-40-54; 72-67-49; 21-08-11; в Череповце по телефонам (8202)50-00-80, 50-00-82.

 

Тэги: самоизоляция, коронавирус, пенсионеры

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