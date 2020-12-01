16-летнего жителя Тотемского района будут судить за угон

01.12.2020 [Происшествия]

В Тотемском районе полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне «ВАЗ-2107» в посёлке Юбилейный.

Установлено, что в машине было не до конца закрыто стекло задней двери. Молодой человек воспользовался этим, просунул руку в салон и открыл дверь. Внутри он разрезал провода зажигания, скрутил их, чтобы завести автомобиль и проехал несколько метров, пока не заклинило руль.

«Поняв, что блокировку снять не удастся, обвиняемый скрылся с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он не стал отрицать своей вины», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон, подростки

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