Воды реки Вологды загрязнены алюминием и медью

Росприроднадзор проводит проверку из-за превышения предельно допустимых концентраций меди и алюминия в воде реки Вологда в областной столице. Загрязнение было обнаружено в августе, в ходе отбора проб на участке в двух километрах ниже города. Об этом говорится в докладе департамента природных ресурсов области об экологической обстановке на территории региона в III квартале 2020 года.

— В пробе воды, отобранной Филиалом ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» 11 августа 2020 года в р. Вологда, 2 км ниже г. Вологды, обнаружено высокое загрязнение по алюминию: левый берег — 0,517 мг/дм3 (12,9 ПДКр/х), правый берег — 0,494 мг/дм3 (12,4 ПДКр/х), середина реки — 0,534 мг/дм3 (13,4 ПДКр/х) и по меди: середина реки — 0,041 мг/дм3 (41 ПДКр/х). По данному факту Северным межрегиональным управлением Росприроднадзора осуществляются проверочные мероприятия в отношении организаций г. Вологды, осуществляющих сброс сточных вод, содержащих алюминий и медь, в р. Вологда, выше места отбора проб ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС», по итогам которых, в случае обнаружения нарушений требований водоохранного законодательства, к нарушителям будут применены меры административной ответственности, — говорится в опубликованном на сайте правительства области докладе.

По данным департамента, наиболее чистыми водными объектами области являются реки Андома, Молога, Юг, Двиница, Старая Тотьма, Кичменьга, Вага, Чагода, Кема, Куность, Андога, Кубена, Шекснинское вдхр