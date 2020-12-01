Таксист из Вологды перевёл мошенникам три тысячи рублей

В Вологде 40-летний таксист стал жертвой мошенников. Он рассказал полицейским, что ему поступил заказ, а спустя несколько минут ему позвонил неизвестный, который сказал, что оплатит его услуги переводом на банковскую карту. Звонивший попросил таксиста купить дорогой алкоголь, что тот и сделал, потратив 18 тысяч рублей. Через некоторое время таксисту пришло сообщение, якобы от банка, о зачислении на его счёт 23 тысяч рублей.

«В ту же минуту на абонентский номер заявителя поступил звонок якобы от клиента, который сообщил, что перевел лишние 3 тысячи рублей. Не заподозрив обмана, мужчина перевел 3 тысячи рублей на номер телефона, который указал мошенник, после чего неизвестный перестал выходить на связь», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Проверив баланс карты, вологжанин понял, что его обманули, и что он перевёл мошенникам свои личные деньги.