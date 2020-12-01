Хоккейную команду «Северсталь» эвакуировали из отеля

01.12.2020 [Спорт]

В ночь на 1 декабря в ярославском отеле Ring Premier, где остановились хоккеисты череповецкой «Северстали» перед игрой с «Локомотивом», сработала кнопка пожарной сигнализации.

Команда была вынуждена покинуть отель. На место прибыло несколько машин пожарной службы. Позже выяснилось, что тревога оказалась ложной.

По словам администрации отеля, произошел технический сбой, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Отметим, что «Северстали» сегодня вечером предстоит играть с «Локомотивом». «Сталевары» сейчас находятся на грани вылета из «кубковой восьмерки» Западной конференции КХЛ. «Железнодорожники» занимают третье место.

Тэги: ХК «Северсталь»

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